Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sp. Braga no Estádio José Alvalade:

[Porque é que não lançou Harder mais cedo?]

«Opção, apenas e só. Estávamos a ganhar 1-0 e o jogo estava controlado. O Harder é um avançado e temos o Viktor. O Harder tem entrado para uma posição que não é muito a dele e precisávamos de gente para controlar o jogo. O Harder torna-o mais num jogo de transição, porque é um jogador mais de força e naquele momento específico não era isso que queríamos. Queríamos pautar o jogo, ter mais posse e chegar ao último terço mais equilibrados. Apenas.

[Novamente sobre Harder]

«Ele joga numa posição que só tem o melhor avançado do campeonato português. (…) Se fosse mauzinho e voltasse atrás, nos últimos jogos em que entrou, o Harder deu pouco ou nada à equipa. Não segurou bolas, foi muito trapalhão e quis entrar muitas vezes no um para um. Porque ele não joga naquela posição. Acreditamos muito nele, que a energia dele às vezes é boa, mas naquele momento precisávamos de gente mais para segurar o jogo, para ficar com bola e pausar o jogo.»

[Saída de Debast? Porquê?]

«O Debast saiu porque estava cansadíssimo, de rastos. Tentámos aguentá-lo um pouco mais, mas já não dava mais.»