Rui Borges, treinador do Sporting, fez a antevisão ao primeiro Clássico do campeonato em 2025/26, diante do FC Porto, no Estádio de Alvalade. O técnico desvalorizou a importância do jogo para a decisão do campeonato.

Favoritismo no Clássico

«Favoritismo é mais nosso por jogarmos em casa. Os adeptos fazem pesar a balança para o nosso lado. Vamos tentar usar a força deles.»

Fragilidade nas bolas paradas defensivas

«É natural termos sofrido um golo de bola parada. Em 22 jogos de campeonato [com a equipa técnica de Rui Borges], temos três golos de bola parada sofridos. Fizemos 14 golos de bola parada na época passada. O Nacional foi mais forte do que nós nesse momento. É normal em algum momento. O FC Porto é forte nesse aspeto e ganhou milímetros. É ter um pouco mais de concentração. O nosso foco e a dinâmica de treino não mudou nada por causa do golo do Nacional. Perdemos o Ousmane [Diomande], que é muito forte nesse momento, mas temos de nos adaptar.»

Mercado de transferências

«Matheus Reis e Ricardo Esgaio estão no plantel, conto com eles. Sobre o mercado, não estou a pensar nisso.»

Importância do Clássico

«O jogo de amanhã não decide quem é o campeão. É importante para o caminho, mas não define o final de época. Estes são os jogos que menos me stressam, são aqueles contra as equipas grandes.»