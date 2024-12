Antes de Amorim: 23 golos em 15 jogos.

Depois de Amorim: quatro golos em oito jogos.

A quebra do Sporting no último mês e meio impactou também no rendimento de Viktor Gyökeres, com os próprios números atestam, mas Rui Borges, que vai estrear-se neste domingo no comando técnico dos leões em pleno dérbi com o Benfica, garantiu que o avançado sueco vai voltar aos bons momentos e terminar a época com mais golos do que qualquer outro jogador.

«Não tenho dúvidas nenhumas de que o Viktor vai voltar aos golos e de que vai ser o melhor marcador do campeonato. É um jogador diferenciado, que pode dar muito à equipa. Ele e os colegas têm noção disso», introduziu o treinador do Sporting, que destacou a importância do coletivo para que o goleador dos leões seja ainda mais profícuo,

Ele não joga sozinho. Precisamos de todos ligados. Para tirarmos rendimento dele, precisamos de tirar rendimento também dos nossos médios, extremos, laterais... ou alas, neste caso. (...) Não podemos dar demasiada importância à fase menos positiva. O Sporting está em todas as competições. Os jogadores só têm de estar motivados, concentrados e acreditar no processo do novo treinador. No fim, veremos o que fomos capazes de fazer, mas tenho a certeza do Mundo de que seremos capazes de fazer muita coisa boa», disse na antevisão ao duelo da jornada 16 da Liga.

A quebra do Sporting no último mês e meio foi de resultados e também emocional. «Choque emocional», como lhe chamou Frederico Varandas. Será importante haver um cuidado redobrado em estar próximo dos jogadores numa altura em que eles estão abalados?

«A minha maneira de ser e de estar é estar perto dos jogadores. Brincar, entendê-los e conhecê-los. Não é por achar que mentalmente estão mais ou menos abatidos. É a minha forma de ser. Todos os jogadores são diferentes e, para mim, o que é mais difícil para um treinador, é conhecer todos e lidar com eles da mesma forma, mas diferente. Porque todos têm maneiras diferentes de sentir, de pensar, de falar. E de comer, como dizia o Ruben [Amorim]. Olho muito aos pormenores», destacou.

«Mas sinto-os motivados, com vontade de aprender e capazes de ouvir. Podiam não querer ouvir o treinador, o que estamos a pedir, mas estão completamente tranquilos e percebem que o momento é menos bom, nada de extraordinário, mas que não abala a qualidade extraordiária que já demonstraram e que vão voltar a demonstrar», rematou.