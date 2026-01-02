Rui Borges não quis usar as ausências no Sporting como desculpa para o empate com o Gil Vicente (1-1). O técnico dos leões também desvalorizou a diferença para o FC Porto, que pode pode ficar com sete pontos de vantagem no topo.

Nove ausentes condicionaram?

«Não serve de desculpa. Foi um jogo que podíamos ter feito o 2-0, não o fizemos e deixámos uma equipa que está a fazer um excelente campeonato acreditar até ao fim. Dentro do que temos, a equipa bateu-se bem.»

Fica mais difícil gerir o jogo por não ter mais soluções?

«Se tiver toda a gente tenho mais soluções, mas não adianta pensar em quem não está. Já estou a pensar no jogo com o Guimarães porque não vou ter o Gonçalo Inácio e tenho de ajustar, porque não temos centrais.»

Pode acabar a jornada com uma diferença de sete pontos. Como vê a diferença?

«Já falei em relação aos que vão à nossa frente. No ano passado tínhamos oito pontos de avanço e perdemos nove, passámos para segundo. Falta muito campeonato e estamos focados no que podemos fazer.»

Já viu o lance da expulsão do Gonçalo Inácio?

«Não vi o lance do Inácio, tínhamos o ecrã, mas era pequeno.»

Quatro pontos perdidos na parte final do jogo frente ao Gil Vicente e Braga podem ser decisivos?

«É o que é. Hoje estávamos com dez e ainda estávamos à procura de ajustar e em Braga foi um penálti. Há que seguir o caminho e focar no que controlamos.»