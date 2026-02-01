Após a vitória sofrida diante do Nacional, em casa (2-1), Rui Borges diagnosticou «falta de inspiração» da sua equipa e sustentou que os golos nos descontos não são uma tendência desta temporada.

Análise ao jogo

«Conseguiram condicionar-nos de alguma forma, mas também faltou-nos alguma inspiração. Dentro das características dos jogadores que tínhamos em campo, uns jogadores davam umas coisas, outros outras. Por isso, mais do que tudo, foi falta de inspiração que tivemos ao longo do jogo. Não tivemos o caudal ofensivo que costumamos ter.»

Golos nos descontos

«Sim, mas nas outras épocas também aconteceram golos aos 90+5m. Chegou a ser em quatro jogos seguidos. O jogo acaba quando o árbitro apita. Temos de acreditar que vamos fazer golo. A crença, o mérito e a nossa capacidade tem sido estupenda. As equipas cada vez mais nos defendem melhor contra nós. Torna-se mais difícil fazer golos. O mérito também é do adversário em alguns momentos, por ter essa capacidade de nos anular.»

Eduardo Quaresma condicionado

«O Quaresma fez um jogaço outra vez,mesmo com todo o condicionalismo, porque condiciona-o muito mesmo a máscara e basta olhar para ele a jogar. Mesmo assim fez um grande jogo. O Diomande também fez um jogo competente. Agora, são dois jogadores diferentes dos outros dois habituais.»

Jogos depois da Champions

«Nós sabemos que os jogos depois da Liga dos Campeões têm sido sempre muito difíceis, não é deste ano, a época passada foi igual.»