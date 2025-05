Rui Borges reagiu, esta quarta-feira, à polémica em torno de Matheus Reis e o pisão sobre Andrea Belotti na final da Taça de Portugal. O treinador do Sporting desvalorizou o caso e destacou as conquistas da equipa leonina.

«Tenho orgulho em treinar todo o meu grupo. Estamos aqui para falar de outros assuntos, não vou desgastar-me com isso e jamais vou falar sobre esses assuntos, porque é só desvalorizar tudo o que foi de positivo na época. Este grupo merece ser reconhecido pelo que foi capaz de fazer ao longo do tempo, por todas as dificuldades que foram encontrando no caminho e foram capazes de as ultrapassar. Acima de tudo é valorizar a grande época que fizemos e agora é descansar», disse Rui Borges, à margem da cerimónia em que foi distinguido como treinador do ano na Liga para o CNID, em Matosinhos.

O técnico dos leões sublinhou que «o maior troféu é ser conhecido como uma boa pessoa» e assumiu que vai «tentar desligar ao máximo nas férias».

«A época é muito desgastante a nível mental, com muito stress e ansiedade. Agora é aproveitar porque depois de tudo o que conquistámos, a próxima época será ainda mais difícil. Se tudo correr bem será mais uma grande época, mas que nos levará ao limite», frisou.

Questionado sobre se terá Viktor Gyökeres na pré-época, Rui Borges foi lacónico: «Acredito que terei uma grande equipa para liderar e voltar a lutar por todos os títulos.»