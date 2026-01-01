Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Gil Vicente, desta sexta-feira [18h45], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico do Sporting abordou o mercado de inverno.

Sporting não está à «procura de nada nem ninguém»

«Não, a minha necessidade é recuperar os que não podem dar contributo e que os que estão na CAN, nas seleções, voltem quando assim puderem e estarem disponíveis para dar contributo. Porque se tiver toda a gente disponível, para mim está tudo bem, eu já fico contente com o que tenho, não estou à procura de nada nem de ninguém, apenas e só ter os meus jogadores o máximo disponíveis para dar mais, não digo profundidade, mas mais soluções àquilo que é o nosso dia-a-dia, o nosso jogo. Também para aquilo que é a nossa dinâmica de equipa, para sermos mais fortes, apenas e só isso.»

Rui Borges está «feliz» com o que tem



«Não estou aqui obcecado com nenhuma posição. Já disse que se acrescentarmos alguma coisa ou alguém em alguma posição específica, será sempre numa perspectiva de futuro e não pelas ausências de agora, pela seleção, pelas lesões e nada disso. Será sempre por um conhecimento daquilo que nos poderá dar algo no imediato, mas mais até numa perspectiva futura de nos tornar mais fortes e de ser um jogador futuro de Sporting. Por isso, eu já disse várias vezes, não estou obcecado por isso, não estou muito preocupado com aquilo que é o mercado. Estou preocupado com os meus e se eles estiverem ligados e motivados. O plantel todo é capaz de perceber que tem a confiança do treinador, que todos são importantes e que todos vão jogar e que todos vão ter oportunidades e tem que responder a elas. E é isso que me deixa feliz, que é isso que tem acontecido. Eles têm correspondido, têm mostrado presente. Eu foco muito naquilo que tenho e sou feliz com aquilo que tenho, será sempre assim.»