O Sporting fechou o mercado de transferências de janeiro com duas contratações: Rui Silva chegou e assumiu-se como o novo dono da baliza dos leões e o extremo brasileiro Biel chegou nos últimos dias. Além disso, os campeões nacionais não perderam jogadores importantes nesse defeso.

Motivos que levam Rui Borges a considerar que tem hoje uma equipa mais bem apetrechada. «O Sporting ficou mais forte. Claramente que quando acrescentamos alguma coisa é no sentido de sermos melhores e mais fortes. E ficaremos ainda mais fortes quando tivermos toda a gente sem limitações e disponível para o jogo. O Rui e o Biel foi no sentido de acrescentar e de sermos mais fortes», disse o treinador dos leões em jeito de balanço do mercado, que fechou na passada segunda-feira.

Rui Borges disse ainda que conta com Biel, que já está inscrito na Liga, para o clássico com o FC Porto. «Está para jogo. Estava a jogar no Brasil e fisicamente está disponível para o jogo. Falta perceber a parte burocrática, penso eu», disse, referindo a questões relacionadas com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA, ex-SEF).