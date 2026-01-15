Rui Borges, treinador do Sporting, aborda o mercado de janeiro dos leões e atualiza as situações de Jeremiah St. Juste, Hidemasa Morita e Matheus Reis, todos a menos de seis meses de terminarem contrato com o clube:

Onda de lesões pode conduzir ao regresso de St. Juste à equipa?

«St. Juste não faz parte da equipa principal do Sporting.»

Morita e Matheus Reis, em fim de contrato, podem sair em janeiro?

«São dois jogadores com quem contamos e que não vão sair neste mercado.»

Saída de Rodrigo Ribeiro para o Augsburgo

«Apenas acedemos à vontade dele. Os miúdos querem dar muitos passos à frente e depois ficam “abafados”, desaparecem. Ele apareceu precocemente, pela sua qualidade individual. A expetativa para com ele era altíssima, e ele teve a capacidade de, esta época, perceber e aceitar a nossa ideia, da equipa técnica e da estrutura. Era um jogador da equipa principal, mas fazia jogos na equipa B para o seu crescimento. Teve seis meses fantásticos, cresceu imenso, admiro-o muito. Não queríamos que ele saísse, mas acedemos a uma vontade dele, acha que tem uma oportunidade muito boa. Desejo-lhe a melhor sorte do muito, porque admiro-o muito. Espero que tenha um futuro risonho pela frente. A saída de uns é a oportunidade de outros. O (Rafael) Nel também tem feito um grande campeonato na II Liga. Temos muitos miúdos connosco que nos têm ajudado. Acredito muito neles.»