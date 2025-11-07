Rui Borges, treinador do Sporting, em antevisão à visita ao Santa Clara deste sábado [20h30], a contar para a 11.ª jornada da Liga. O treinador dos leões abordou a importância a Morita, que termina contrato este ano, e comentou ainda a ascensão de João Simões.

João Simões colmata uma possível saída de Morita?

«Naquilo que foi a época em si, trabalhada e pensada, o Simões contava como solução. Atenção, não contava nem como jogador de equipa B, contava como jogador de equipa principal. Independentemente de ter Morita ou não, o Simões era válido e continua a ser válido. Tem a ver com o momento em si, agora está num bom momento dele também individual, dentro de um bom momento coletivo. Também ajuda muito. Por isso é natural a ascensão dele. O ano passado já fez bastantes jogos na equipa principal.»

Morita é importante para o grupo como jogador e humano

«Em relação ao último ano de Morita, naquilo que foram as nossas decisões, nós sabíamos que o Morita entrava no último ano do contrato, mas quisemos, da mesma forma, contar com ele. Acreditamos e continuamos a acreditar que será um jogador muito importante ao longo da época, por tudo que é dinâmica que dá à equipa também. Enquanto atleta e enquanto pessoa, mesmo no dia-a-dia, é um jogador importante para o grupo não só em termos de qualidade técnica, mas humana também. Por isso é um jogador que nós, naquilo que foi o preparar a época, foi algo que estava claramente identificado entre todos: que era um jogador importante independentemente de acabar o contrato daqui a um ano ou não.»