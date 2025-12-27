Durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, Rui Borges foi questionado sobre as palavras de José Mourinho quanto à corrida pelo título. O treinador do Sporting não quis entrar em analogias nem dizer que piloto de Fórmula 1 seriam os leões nesta luta. E ainda falou sobre o mercado de janeiro.

Analogia de José Mourinho

«Não vejo Fórmula 1. Vejo andebol, voleibol, onde o Sporting também ganha muito. Vejo esses desportos, não vejo Fórmula 1. Não sou fã.»

Mercado de janeiro

«Se entrar alguém, será tudo feito de forma estruturada e olhando para o futuro do Sporting. Não é só lesões, ou porque temos jogadores na CAN. É sempre numa perspetiva de futuro.»

«Leitura que temos de ter é da equipa. É natural que se fale mais nos extremos, as adaptações têm-nos dado soluções, não estou mesmo preocupado com isso. O nosso planeamento é aquilo que temos idenfiticado. Vamos ver o que nos dá o mercado, numa perspetiva sempre de futuro. O grupo é muito bom, quem vier tem de saber que este é um grande grupo e tem de saber inserir-se nele.»

Sporting interessado em Luis Guilherme

«Não posso defini-lo enquanto jogador, não é do Sporting. Conheço tantos jogadores. O meu filho fala-me sobre muitos. E eu respondo: 'Han?' Não faz sentido avaliar.»