*Por Arménio Pereira

Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Tondela, por 3-0, na nona jornada da Liga:

Segue-se o Alverca para a Taça da Liga

«Vieram vinte convocados. Faltou o Morita apenas porque ontem teve um mal estar em termos pessoais, de saúde, e então tivemos que o deixar de fora. Acredito que já esteja disponível para o jogo de terça-feira. É impossível não haver gestão nesse jogo. Nem a 48 horas estamos. A equipa que jogou de início está completamente desgastada. Amanhã é só respirar. Tenho a certeza que vamos ser bastante competitivos na terça-feira. Faço já um apelo aos nossos adeptos, sócios e simpatizantes que estejam presentes na sua máxima força. É importante que quem entrar na terça-feira sinta o carinho, calor e energia vinda da bancada para levar de vencida o Alverca e podermos estar na Final Four da Taça da Liga. Uma coisa eu tenho a certeza; vão jogar e vão ser muito competentes, competitivos e com uma ambição enorme de ganhar também.»

Pedro Gonçalves continua a ser o Pote de sempre

«Na semana passada falava-se na fase menos boa do Sporting, não digo má. O Pote está com números acima da época passada, com menos jogos, e está em baixo de forma para alguns. O Trincão está na melhor fase da carreira e está em má fase também, o Morten Hjulmand deu hoje uma resposta que nem vou falar…fantástica!

Afinal a crise existe ou não existe?

«A equipa deu a resposta. Não vou estar a responder mais vezes a isso. Esse nem é tema para mim. É frisar novamente a energia da equipa. Não tínhamos de dar resposta a ninguém, mas sim a nós mesmos. Sabíamos o que não tínhamos sido capazes de fazer no jogo do Sp. Braga, que foi o único jogo até agora que nos deixou aquém daquilo que nós somos capazes. Deixar aqui um agradecimento especial aos nossos adeptos que mais uma vez nos fizeram sentir que estávamos a jogar em casa. Têm sido fantásticos no apoio e energia. Essa ligação que continuamos a ter é importante que assim continue.