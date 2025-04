Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sp. Braga no Estádio José Alvalade:

[É diferente ser líder e ser segundo a seis jornadas do fim, é um facto. E, se nada mudar entretanto, este resultado obriga o Sporting a ir à Luz vencer o Benfica…]

«Claramente que não é igual estar em primeiro ou em segundo. Mesmo em termos mentais para o jogador, como é lógico. Mas não muda nada o nosso discurso. O discurso tem sido: para sermos campeões, temos de ganhar os jogos todos até ao fim. Não ganhámos este, a margem de erro diminui, mas continuamos só a depender de nós. Claro que haverá um dérbi fora de casa, que é mais difícil, mas não muda em nada o que tem sido o nosso pensamento e foco de jogo para jogo. Agora é olhar para o jogo com o Santa Clara e mantermo-nos focados no nosso caminho.»

[Sporting complica as contas do campeonato. Foi muito criticado pelos adeptos por mexer tarde na equipa e elem temem que tenha comprometido campeonato. Sporting tem estofo de campeão? Como reage às críticas?]

«É normal. Faz parte. Sem bem qual é o meu trabalho e o meu lugar. Percebo que a crítica exista. Faz parte e é sinal de exigência. Não muda em nada a minha forma de estar e de ser: faz parte e é compreendê-la.

Os adeptos estão frustrados, exatamente como nós. Queríamos muito ganhar e não conseguimos.

Estofo? A equipa tem claramente estofo para ser campeã porque, se não tivesse, não tínhamos estado sequer em primeiro até agora, com tudo o que nos tem acontecido e eu nunca me queixou, nunca me vou queixar e nem me estou a desculpar. Penso que é a primeira vez que estou abaixo do primeiro lugar desde que cheguei [n.d.r.: Rui Borges pegou na equipa em segundo e saltou logo para a liderança após o primeiro jogo].»

[Mais sobre as críticas dos adeptos]

«Uns metia uns, outros metiam outros, tiravam uns e outros. Treinadores há muitos. A crítica faz parte e vivo bem com ela.»