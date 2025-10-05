Rui Borges, treinador do Sporting, reagiu ao empate a uma bola com o Sp. Braga, no Estádio José Alvalade, em flash interview à Sport TV:

Análise ao jogo

«Não foi facilitismo, andámos foi com muitas dúvidas na referências de pressão e marcação. Ficámos com muitas dúvidas sobre quem acompanhar nos timings da pressão. Deixámos que o Sp. Braga jogasse com o guarda-redes em posse. A segunda parte foi mais repartida. Melhorámos, crescemos e tivemos várias oportunidade para finalizar mas não conseguimos.»

Ocasiões já depois do empate

«A reação aconteceu. Quando entrou o Alisson Santos criámos situações na área. Em algumas ficamos a pensar 'vou eu ou vais tu'. Podíamos ter definido melhor. Um pouco à imagem do jogo com o Sp. Braga na época passada. Todos os jogos são difíceis, as equipas estão preparadas. Isso é tudo difícil. A malta tem de ter energia desde o início, especialmente contra um boa equipa como o Sp. Braga.»

Corrigir erros na pausa internacional

«Não é possível ainda corrigir erros, pois ficamos com poucos jogadores, vai tudo para as seleções. É respirar um pouco e é preciso que a malta chegue com a mesma mentalidade e perceba a dificuldade do campeonato.»