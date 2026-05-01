Sporting
Há 38 min
Rui Borges: «Não peço nada ao presidente, não me queixo»
Treinador do Sporting mantém humildade no momento da renovação de contrato
Estádio José Alvalade, Lisboa
Treinador do Sporting mantém humildade no momento da renovação de contrato
Estádio José Alvalade, Lisboa
Rui Borges, treinador que renovou com o Sporting até 2028, prometeu «trabalho, compromisso e muita ambição», sem fazer pedidos a Frederico Varandas.
«É um continuar de muito compromisso e de um rigor enorme. Queremos marcar a história do Sporting com troféus. Trabalho, compromisso e muita ambição.»
Pedidos ao presidente
«Eu, pedir? Não peço nada, eu não me queixo. Sou muito feliz, continuarei a ser muito feliz. O dia a dia aqui é muito leve, muito limpo e muito honesto.»
Objetivos
«Proponho tentar ser melhor, com respeito, mas com ambição enorme. Cada dia que passa a gente cresce.»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS