Rui Borges, treinador que renovou com o Sporting até 2028, prometeu «trabalho, compromisso e muita ambição», sem fazer pedidos a Frederico Varandas.

«É um continuar de muito compromisso e de um rigor enorme. Queremos marcar a história do Sporting com troféus. Trabalho, compromisso e muita ambição.»

Pedidos ao presidente

«Eu, pedir? Não peço nada, eu não me queixo. Sou muito feliz, continuarei a ser muito feliz. O dia a dia aqui é muito leve, muito limpo e muito honesto.»

Objetivos

«Proponho tentar ser melhor, com respeito, mas com ambição enorme. Cada dia que passa a gente cresce.»