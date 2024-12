Ao contrário do que fez com Ruben Amorim e João Pereira, o presidente do Sporting não apontou Rui Borges a um gigante europeu durante a cerimónia de apresentação do treinador. Questionado sobre isso, o novo técnico dos leões garantiu ter total apoio de Frederico Varandas.

«Estou feliz por estar no Sporting, não penso em gigante nenhum, isso passa-me ao lado. Muito feliz e honrado por estar aqui. Não podia estar mais feliz com o que o presidente disse porque ele trouxe-me para aqui. Teve a coragem de ir buscar o Rui Borges para ser líder do Sporting», sublinhou.

«A maior confiança que me podiam ter dado é estar aqui neste momento, a ser apresentado como treinador do Sporting. O apoio é a mil por cento. Não tenho dúvidas de que estamos todos num só caminho. As vitórias são de todos, não só minhas ou dos jogadores, são de toda a gente. Todos são importantes, cada um no seu papel, para que sejamos mais fortes e muito positivos, com energia positiva. Queremos todos ganhar. A confiança é absoluta», acrescentou.

Rui Borges considerou que «este não é o momento certo para falar de contratações ou do mercado de janeiro» e garantiu estar «feliz» com o plantel leonino.

«Em relação ao que o presidente me pediu… pedem-se vitórias e títulos. Estamos aqui para dar o nosso melhor. Nem sempre as coisas vão correr bem. É certo que não. Mas, quando faltar inspiração, que não falte atitude. Às vezes, vamos ganhar com mais qualidade, noutras não vamos ter tanta qualidade, mas se a atitude correta estiver lá, vamos ganhar na mesma», rematou.