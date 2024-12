Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Benfica por 1-0 naquele que foi o jogo de estreia nos leões:

[Sobre o que sentiu quando entrou no estádio como treinador do Sporting]

«Senti-me muito feliz. É o concretizar de um objetivo que sonhávamos há sete ou oito anos, quando comecei no clube da minha terra, Mirandela. É o concretizar de um objetivo, de um sonho e não podia estar mais feliz, depois do jogo, pela vitória.»

[Com vai gerir as emoções deste jogo quando as luzes se apagarem?

«Não sei se durmo hoje. Por tudo. Pela adrenalina, pela felicidade. Acordo amanhã a pensar no Vitória. Conheço a equipa muito bem e sei que vai ser um jogo muito difícil. Hoje rio-me, mas amanhã vou estar sério e com a cara fechada, a pensar em como vamos ganhar ao Vitória.»