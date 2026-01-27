Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Athletic Bilbao, para a Liga dos Campeões, Rui Borges, treinador do Sporting, mostrou-se feliz pelo regresso de Nuno Santos à opções:

Regresso de Nuno Santos

«Teve um impacto grande. Já falei várias vezes do Nuno, do impacto diário que ele tem no grupo, É um jogador experiente, que é muito importante para o grupo por tudo o que ele é, enquanto atleta e pessoa. Fico feliz por o ver no treino. Liga toda a gente, não deixa ninguém “dormir”. Isso, para mim, é ótimo. Vai chatear-me muito a cabeça, mas faz parte. É a personalidade dele. É um jogador que, por tudo o que ganhou no Sporting e por todo o seu passado, é importantíssimo para o grupo. É um guerreiro autêntico, há muito poucos capazes de ultrapassar o que ele ultrapassou. Agora, quando não o meter a jogar ele vai dizer “então, agora que posso, não me vais meter a jogar?”. Estou muito feliz, acrescenta tudo à equipa. Vai contar muito para os últimos meses da época.»