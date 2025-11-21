Atacado por lesões, após a vitória nos Açores, frente ao Santa Clara, Rui Borges, treinador do Sporting, lançou a partida com o Marinhense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, e atualizou o boletim clínico dos leões:

Lesionados contra o Santa Clara

«Tempo de paragem? O Pote penso que é mais curto e nos próximos dias poderá estar apto. O Ioannidis parece-me um pouquinho mais longo e talvez não (esteja apto nos próximos dias). O João Simões está fora do jogo de amanhã.»

O caso de Morten Hjulmand

«O Morten amanhã não estará no jogo. Vamos ter de fazer uma gestão com ele. É um jogador muito importante, que tem tido um crescimento fantástico e está numa fase muito boa, naquilo que têm sido os últimos jogos do Sporting. Isso fica também bem explícito no crescimento da equipa. É um jogador importante e não podemos fugir a isso. Dentro daquilo que foram os jogos de seleção, optámos por precaver e gerir a parte física dele.»

Fracasso da Dinamarca? Hjulmand mantem-se focado

«Ele tem sido regular, principalmente nos últimos jogos. Para mim, dentro daquilo que é o meu entendimento, ele tem feito um bom início de época. Um jogo ou outro com mais dificuldade, faz parte, mas está num momento muito bom. Espero que assim continue, é o nosso líder e sabe bem aquilo que é a importância dele. Naquilo que foram os jogos da seleção, está triste porque não conseguiram os resultados. Mas já focado naquilo que será a exigência Sporting. É um jogador muito maduro e com uma mentalidade muito positiva. Ele quer é jogo, voltar a jogar e voltar a ganhar.»