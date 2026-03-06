Rui Borges confirmou o regresso de Zeno Debast e a ausência de Fotis Ioannidis para a difícil deslocação do Sporting a Braga e, neste sentido, também abordou as opções que vai ter para o ataque no jogo da 25.ª jornada da Liga.

Zeno Debast está disponível?

«O Debast pode entrar na convocatória, já podia entrar no jogo com o FC Porto, não entrou por opção, porque achámos que não estava na melhor condição física. Para o jogo de amanhã poderá estar na convocatória».

Mais alguma novidade em relação ao boletim clínico. Ioannidis?

«O Ionnadis, para já, está fora do jogo de amanhã».

Luis Suárez submetido a um maior desgaste?

«Com a não disponibilidade do Fotis, acaba por sacrificar um bocadinho mais o Luís. Felizmente temos conseguido equilibrar esse esforço com ele. Temos conseguido recuperar a sua capacidade para o jogo. É um jogador que não é muito dado a lesões, felizmente, e tem estado muito bem. É um mouro de trabalho, é um bicho, por isso, nesse sentido, estamos muito tranquilos. É meter uma velinha para não se aleijar, bater na madeira, mas sim, gostávamos muito de ter o Fotis porque achamos que é um jogador importante nesta fase, até para termos esse equilíbrio do desgaste físico do Luis.»

Pote ficou no banco frente ao FC Porto? Pode recuperar a titularidade?

«Está bem, está a treinar normal, é também uma questão de gerir ali algum tempo. Poderá jogar ou não amanhã de início, logo se verá».

Luís Guilherme tem sido titular, a entrada de Pote pode dar mais soluções?

«Tal como o Braga, nós também não mudamos a nossa ideia de jogo. Podemos mudar um ou outro jogador, o que é natural que possa acontecer neste jogo ou noutro jogo qualquer, que nos dê coisas diferentes em termos ofensivos e defensivos. Em relação ao clássico e ao jogo com o Braga, são equipas diferentes, ideias de jogo diferentes. Em termos estratégicos podemos olhar para as coisas de forma diferente, mas nunca fugindo à nossa ideia de jogo, seja em termos ofensivos ou defensivos. Olhamos para um todo, vamos defrontar uma boa equipa, muito bem trabalhada que nos vai meter muitas dificuldades. Dentro daquilo que somos, acreditamos que também iremos criar dificuldades ao Braga.»