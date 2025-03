Francisco Trincão regressou ao Sporting com a cotação em alta após ter sido decisivo no apuramento da Seleção Nacional para a final four da Liga das Nações, mas para Rui Borges o que o avançado português fez no fim de semana à Dinamarca no Estádio José Alvalade não foi mais do que uma extensão do que tem feito ao serviço do Sporting.

«O Trincão já era um jogador apetecível para o mercado. Na última conferência que fiz antes da paragem fiz questão de frisar o Trincão. Tem feito um trabalho espetacular e foi um jogador que me surpreendeu muito. A qualidade é reconhecida por todos, mas aquilo que ele trabalha para a equipa, o compromisso que tem diariamente e em jogo e o que tem dado tem sido fenomenal para mim», introduziu.

«Não tem sido muito valorizado nos últimos jogos do Sporting porque não fez golos e agora fez dois e já se valorizou. Mas o Trincão na Seleção foi igual ao do Sporting. Mas teve a felicidade de concretizar melhor as situações que teve para finalizar. No Sporting tem tido e às vezes por isto ou por aquilo não tem sido feliz para conseguir esses golos. Mas, de forma geral, tem sido um jogador muito importante para nós. Fico feliz pelos dois golos, porque merece e merecia muito. Vejo o Trincão da mesma forma: motivado e com uma confiança enorme para ajudar a equipa e ser campeão. (…) Tem sido muito importante na dinâmica do Sporting», rematou Rui Borges.