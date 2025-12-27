Questionado sobre as recentes declarações de Frederico Varandas, em que o presidente do Sporting falou sobre arbitragem e admitiu que a «histeria coletiva» em torno do clube é «gasolina super» para o tricampeonato, Rui Borges voltou a apelar à responsabilidade dos agentes do futebol, em antevisão ao duelo com Rio Ave para a 16.ª jornada da Liga.

«Vocês [jornalistas] já têm muita gasolina. Os meus jogadores têm gasolina que chegue. A maior ambição deles, e durante estes dias foi bem notório por algumas entrevistas que deram, é a ambiçao do grupo - o tricampeonato, algo histórico. A motivação é sentir que, acima de tudo, são felizes a jogar. Voltar a ganhar e entrar na história do Sporting.

Volto a dizer o que disse na semana passada: todos nós, agentes do futebol, temos de fazer o melhor possível para valorizar o futebol e diminuir o ruído. Temos de arranjar estratégias para valorizar o futebol. Só pode ganhar um, é certo, mas mesmo no ruído temos de ser inteligentes. Não estou focado nisso.»

«Ruído» como motivação de grupo

«A melhor forma de motivar é querer ganhar aos que ganham. O nosso grupo é bicampeão. É natural que se crie ruído em torno de nós. O nosso grupo sente isso, como qualquer outro sentiria. Se é motivação para os jogadores? Acredito que em algum momento seja, mas naquilo que é o meu discurso, não uso. Só digo que são os melhores e que temos de ter a ambição de ser melhores. O grupo demonstra isso muito bem no que é o seu jogo e na sua comunicação. Toda a gente quer ganhar aos campeões.»

Varandas admitiu que não era penálti nos Açores

«Para ser muito honesto, o presidente disse-me isso no avião logo. Respeitei. Depende sempre do critério, já vi marcar e não marcar, já vi as duas coisas. É muito relativo.»