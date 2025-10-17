O Sporting defronta este sábado o P. Ferreira, às 20h15, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Aos jornalistas, Rui Borges garantiu que o adversário vai estar «super motivado» por encontrar os leões e abordou a possibilidade de Alisson e Diomande serem titulares:

Uma questão de mentalidade ou mais a vertente tática?

«Tem a ver com as duas. A tática é não menosprezar o adversário. Dentro daquilo que é o seu passado, tem alguma história: uma final da Taça de Portugal, duas meias-finais e todo o passado que tem tido na Liga. Já disputou pré-eliminatórias da Champions. O maior respeito que podemos ter é olhar para o adversário de forma séria em termos técnicos e táticos. Depois é perceber que vamos defender um título e queremos muito voltar a estar na final do Jamor, que é muito significativa para todos nós. A maior motivação é irmos defender algo que é nosso, que conquistámos com muito esforço e dedicação. É o nosso maior desejo.»

A motivação do P. Ferreira

«É difícil em termos daquilo que é ajustar porque a malta foi chegando aos poucos. Temos de ter cuidado também naquilo que é a sobrecarga dos jogadores. O adversário vai estar super motivado por defrontar o campeão nacional e o detentor da Taça de Portugal perante os seus adeptos. Mas acredito também que estaremos perante muitos adeptos do Sporting, que nos farão sentir novamente em casa, tal como tem acontecido nos jogos fora. Não tenho dúvidas que aconteça amanhã.»

Alisson pode agarrar a titularidade?

«Acho que a oportunidade não tem a ver com a Taça. Tem a ver com o momento e o crescimento dele. Tem demonstrado esse crescimento, tem ouvido e entendido melhor aquilo que é o contexto que está e a exigência em que está. Porque é uma exigência brutal comparativamente aquela em que estava (U. Leiria). E ele tem tido esse crescimento. Tem sido importante nestes momentos em que tem entrado, tem lutado por mais minutos e não é por ser jogo da Taça. Pode chegar quarta-feira e ser titular com o Marselha. Tem a ver com o crescimento dele e não pela competição. Acreditamos que no futuro será um jogador muito importante e terá um futuro muito risonho.»

A recuperação de Diomande

«Está mais preparado para aquilo que é o jogo. Foi importante não ter ido à seleção, porque precisávamos de dar esse estímulo. E sim, está mais capaz de dar resposta e ser titular. Algo que não aconteceu nos últimos jogos. É um jogador importante por tudo o que nos dá na vertente física. Felizmente está de volta.»