Na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, Rui Borges afirmou que não espera que César Peixoto lhe transmita o desejo de que o Sporting seja campeão. Quando o Benfica visitou Barcelos, o técnico gilista foi filmado a dizer a Bruno Lage que esperava que o técnico encarnado fosse campeão, mas Rui Borges só quer «respeito».

«Não espero nada. Espero apenas respeito de um lado e do outro, é isso que faço sempre com todos os treinadores e farei amanhã [domingo] com ele. Espero um Gil Vicente forte, desinibido para disputar o jogo em Alvalade. Temos de estar conscientes das dificuldades e perceber o que temos de fazer para ganhar o Gil Vicente, que individualmente tem bons jogadores e jovens que querem demonstrar o seu valor e aparecer. Temos de estar preparados para isso e não para aquilo que estou à espera do treinador em termos pessoais», disse o técnico dos leões, em conferência de imprensa.

O Gil Vicente tem a permanência praticamente assegurada e, por isso, Rui Borges espera uma equipa «tranquila» em Alvalade.

«O treinador gosta de valorizar o jogo, gostam de jogar e ter bola. Matematicamente não está [garantida a permanência], mas ficará com toda a certeza na Liga. Vão vir mais tranquilos na pressão do jogo, naquilo que é precisar dos pontos para sobreviver. Vêm sem essa pressão, com jogadores mais desinibidos e que podem não falhar tanto. Temos de olhar para o que o Gil Vicente tem sido ao longo do tempo. Vêm moralizados pelas duas vitórias, defensivamente têm estado mais organizados e coesos e temos de arranjar forma de ultrapassar essa barreira defensiva, independentemente de virem com um bloco médio ou baixo. Temos de estar preparados para esses momentos», alertou.

O treinador do Sporting garantiu também que os jogadores não olham para o dérbi com o Benfica e estão exclusivamente focados no Gil Vicente.

«Temos de estar alerta, ser sérios, focados e concentrados como temos sido nos últimos jogos. Temos crescido a todos os níveis e temos de manter esse patamar e exigir um pouco mais. Não adianta pensar no futuro. Temos é de ganhar este jogo», salientou.

Sporting e Gil Vicente defrontam-se este domingo em Alvalade (20h30), num jogo da 32.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.