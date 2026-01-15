Na antevisão ao jogo com o Casa Pia, para a 18.ª jornada da Liga, Rui Borges, treinador do Sporting, partilhou os desejos para a segunda metade da temporada.

Como foi vivido o pós-Taça da Liga?

«A semana foi muito boa, tirando a parte de não termos conseguido estar numa final em que queríamos ter estado. Mas foi uma semana boa, em parte porque (os jogadores) tiveram algum descanso, que era mesmo obrigatório e necessário, e deu para treinarmos um pouco mais normalmente. A intensidade dos treinos foi espetacular, a entrega e a alegria também. Foi uma semana muito boa. Fiquei feliz pela resposta da equipa, que tem uma mentalidade forte e vencedora. Mas sentir a competitividade do treino deixa-me mais feliz. Pela primeira vez, e acho que era visível na minha expressão, estava um bocado abatido por ter tanta gente de fora. Mas rapidamente o grupo faz com que a gente meta um sorriso e continue a acreditar, porque essa também é a minha forma de estar, ser muito positivo.»

Reação à conquista do Vitória na Taça da Liga?

«Reação? Dar os parabéns pela vitória, por tudo o que ela significa para os seus adeptos, a sua equipa e o seu treinador. Mereceram-na, fizeram por isso. É mais do que merecido.»

Desejos para a segunda volta

«Quero deixar uma palavra de carinho para os adeptos, que serão ainda mais importantes no apoio à equipa. É importante que acreditem tanto quanto nós. Independentemente do que possa acontecer, vamos tentar ser o máximo competitivos, representar da melhor forma o Sporting e ganhar, que é o que todos queremos para conseguirmos fazer uma segunda volta melhor do que a primeira e lutarmos pelo que queremos.»

«Se fosse pela estatística estávamos a fazer uma boa época, mas quem está à frente, o FC Porto, está a fazer uma época fora do normal. Tem mérito nisso. Para sermos campeões, não vai chegar o que fizemos nos últimos dois anos. Temos de fazer melhor e é com essa perspetiva que olhamos para a segunda volta. Temos de fazer melhor para conseguirmos os nossos objetivos, na Taça de Portugal também. Vamos lutar ao máximo pela Taça e pelo campeonato e fazer a melhor prestação possível na Liga dos Campeões.»