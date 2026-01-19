Rui Borges: «Pote e Diomande poderão estar para o jogo de Arouca»
Treinador do Sporting comentou as lesões na antevisão ao PSG
Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o PSG, a contar para a Liga dos Campeões, desta terça-feira:
Indisponíveis no Sporting para o PSG
«Em relação às lesões, o Pote e o Diomande possivelmente poderão estar, não tenho certezas, mas poderão estar para o jogo de Arouca. Formigueiro? Já está a passar, já estão a vir. Já está o Debast e o Bragança. Se Deus quiser para a semana já está o Pote e o Diomande, por isso aos poucos eles vão chegando. Claramente torna a equipa mais capaz e mais forte.»
Ausência de Hjulmand no meio-campo
«Não joga o Hjulmand jogará outro, jogamos com 11. Acima de tudo, o grupo tem dado essa demonstração de ser capaz. Todos são solução e grandes jogadores. Quando falha um colega eles motivam-se cada vez mais para mostrar que somos uma verdadeira equipa e que estamos lá uns para os outros.»