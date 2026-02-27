Rui Borges, treinador do Sporting, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao triunfo por 3-0 frente ao Estoril para a 24.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Duas partes distintas. A primeira muito boa, com boa reação e boa energia, com e sem bola. Com qualidade na construção e a chegar a zonas de finalização, com os golos também, perante uma boa equipa. Era importante entrarmos bem, conseguirmos marcar cedo para deixarmos o Estoril mais desconfortável e abrir um bocadinho mais o jogo. Na segunda parte falhámos demasiados passes, principalmente ligações quando ganhávamos a bola. Deixámos o Estoril ter um bocadinho mais de bola do que o que queríamos. Controlámos, é certo, mas a energia foi caindo de forma geral na segunda parte. Grande jogo do Ousmane (Diomande) e do (Gonçalo Inácio), muito ligados e conectados nos momentos em que poderíamos levar transições. Fizemos o 3-0 no fim. Merecíamos (o golo) por uma ou outra oportunidade clara que tivemos. A malta que entrou deu a energia e a calma que não estávamos a ter nas ligações quando ganhávamos a bola. É mais uma demonstração de que o grupo está ligado.»

Sporting carregou mais pelo flanco direito

«Tem a ver com as nossas dinâmicas e as do Estoril em termos defensivos. Sabíamos que eles iam ser uma equipa ambiciosa no sentido de tentar pressionar e andar com o bloco alto. Sabíamos como tínhamos de o quebrar e conseguimos fazê-lo, tanto à direita como à esquerda. Queríamos muito ganhar para seguirmos o nosso caminho. Era um jogo difícil e vamos entrar numa fase de muitos jogos, que vão ser intensos e exigentes. Precisamos de manter a energia no alto.»

Pedro Gonçalves não foi a jogo

«O Pote não estava a 100 por cento, foi melhor não o utilizar. Não tivemos a necessidade de o fazer. Agora olhamos para o FC Porto e logo veremos quem está na máxima força para jogar.»

Bodo/Glimt para a Liga dos Campeões

«É uma equipa que tem demonstrado a sua qualidade. O seu coletivo é forte, tem ganho principalmente em casa, mas também fora e ainda agora eliminou o Inter (Milão). Isso serve de alerta. Não era o adversário mais acessível porque eliminou muitas equipas grandes. Temos de estar ligados. Teremos tempo de pensar nisso, até lá temos dois jogos difíceis que queremos ganhar.»