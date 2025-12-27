Rui Borges fez neste sábado a antevisão ao duelo com o Rio Ave para a 16.ª jornada da Liga portuguesa. Falou sobre a ausência de Clayton, avançado dos vilacondenses que está castigado, e ainda sobre a escolha do onze no pós-Natal.

Rio Ave fragilizado sem Clayton?

«Dou como exemplo o jogo deles no Estádio da Luz, em que nem ele nem o André Luiz foram titulares. Isso dita bem o que é o Rio Ave. É uma equipa que só perdeu em Moreira de Cónegos fora de portas. Empatou na Luz e em Famalicão. Dita bem a competitividade. Se acharmos que é um jogo em que marcamos com o passar do tempo, estamos enganados. Equipa competitiva, forte em duelos. Aposta no contra-ataque, ataque rápido. Boas transições defensivas. Dentro desse olhar ao Rio Ave esperamos estar no nosso normal para ultrapassar uma equipa difícil fora de casa.»

Exageros no Natal

«Eles estão bem, respeitaram bem. Devem ter comido um bocadinho, faz parte. O onze não vai ser feito relativamente a rabanadas ou filhós [risos]. Chegaram bem e são profissionais.»

Evoluções de João Simões

«O maior desafio é dele. É um miúdo muito maduro no que faz, aos poucos é lhe reconhecido pelos colegas. Já olham para ele de forma diferente. Li num jornal que o míster Rui Borges deu-lhe uma dura quando saiu em Guimarães. E dei, ele perdeu uma bola sem necessidade de a perder. Ele disse: 'Eu sei, peço desculpa. Já sabia que o que o míster ia dizer.' Gosta muito de aprender e vai ter um futuro brilhante.»