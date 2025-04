Na antevisão ao Santa Clara-Sporting, da 29.ª jornada do campeonato nacional, Rui Borges foi diversas vezes questionado sobre a pressão que sente enquanto treinador do Sporting num momento em que a equipa foi ultrapassada pelo Benfica na liderança.

Borges sacudiu sempre a pressão, recordando que tem tido desafios exigentes logo desde que chegou ao clube - em vésperas de um dérbi com o Benfica (que acabou por vencer 1-0).

«A exigência faz parte do dia a dia. Cheguei em segundo e agora perdemos a liderança. Cheguei antes de um dérbi, já estou pressionado desde nascença. Temos de lidar com ela de forma tranquila, é tentar fazer o nosso melhor e sermos capazes de vencer. Dependemos apenas de nós até final», reforçou o técnico.

Sublinhando que está mais preocupado com a sua equipa do que com o líder Benfica, dizendo que o «mais competente» será campeão. Um dos assuntos mais falados nos últimos tempos foi o facto de o Sporting ter concedido quatro empates na Liga nos últimos minutos sob a liderança de Rui Borges. O treinador ripostou:

«Ainda não tenho derrotas. Só para a Liga dos Campeões. No Arouca estávamos com dez, no AVS o mesmo. As segundas partes dependem dos contextos. Empatámos no Dragão, No Vitória foi um jogo mais ingrato nesse sentido, mas faz parte. Estamos focados naquilo que é o nosso caminho. Não é este contratempo que nos vai fazer pensar de forma diferente, já tivemos tantos», disse.

Recuando ao empate com o Sp. Braga, Borges disse que o Sporting foi «muito melhor na primeira parte», assegurando que é «normal que não tenhamos os 90 minutos com a mesma intensidade, até porque vínhamos de uma meia-final da Taça onde vários jogadores fizeram os 90 minutos».

«O Braga tem um remate enquadrado com a nossa baliza na segunda parte, que é o golo. Um. E na primeira parte teve outro. A posse de bola é muito subjetiva. Penso que somos a segunda equipa que mais posse tem em média. Na era Rui Borges ronda os 53%. Somos a equipa que mais remates faz, menos remates concede e mais ações defensivas tem no meio-campo ofensivo», dissertou.

«Sobre a finalização, falta fazer mais golos, mas faz parte. Assumo a culpa de todos os erros dos meus jogadores», acrescentou o treinador.

O Sporting defronta o Santa Clara nos Açores, em jogo da 29.ª jornada da Liga, que tem início marcado para as 18 horas e que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.