Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Bayern de Munique, desta terça-feira [17h45], a contar para a sexta a jornada da Liga dos Campeões.

Atualização do estado de saúde das ausências

«Não é gerir nada. São ausências, é colmatá-las com outro jogador. Pelos menos começamos com 11 jogadores como o adversário. Quem não está não está em condições. O Trincão está inapto. O Pote no treino sentiu um desconforto e ficou inapto para jogo e possivelmente para o próximo. Quenda também para alguns jogos. São três jogadores inaptos. O Inácio e o Geny Catamo estão em dúvida. É o máximo que posso dizer. Geny e o Inácio por traumatismos que tiveram no jogo contra o Benfica. O Vagiannidis também em termos de traumatismo, aconteceu há alguns dias no treino. Estão os três na comitiva mas estão em dúvida para amanhã.»