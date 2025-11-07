Rui Borges, treinador do Sporting, em antevisão à visita ao Santa Clara deste sábado [20h30], a contar para a 11.ª jornada da Liga. O técnico dos leões comentou o mérito dos que foram escolhidos para a Seleção principal e comentou ainda os que andam à porta da convocatória.

A chamada de Inácio, Pote, Trincão e Rui Silva é «natural»

«Em relação à chamada, dos quatro, penso que é natural, até pelo momento de forma de todos eles. Acho que tanto o Pote como o Trincão estão num momento de forma muito boa. O Rui também acabou de fazer, ainda agora, um grande jogo para a Champions. O Inácio tem sido muito consistente, tem crescido imenso. Acho que está um jogador muito mais maduro, muito mais líder. Acho que, por si só, esses quatro, por aquilo que têm mostrado e por o momento que estão, era expectável estarem dentro das escolhas do míster. Até porque assim tem acontecido também.»

Geovany Quenda podia estar na Seleção principal

«Olho mais para o Quenda que também podia estar na seleção principal. O Simões, que está numa fase também muito boa agora. É um jogador que, apesar da sua tenra idade, tem demonstrado maturidade e qualidade. Por isso são jogadores que acredito que estejam sempre para bater à porta da seleção. E há de chegar o dia deles. O Quenda já esteve, mas voltará com toda a certeza, de forma mais consistente e o Simões também.»

Injustiça por Quenda não ser chamado?

«Em relação à justiça ou injustiça, não vou por aí porque todos nós fazemos uma Seleção e todos nós fazemos um onze. Todos vocês faziam um onze de Sporting diferente, com toda a certeza. Por isso, não vou estar aí a falar de justiça ou injustiça naquilo que é a escolha do Selecionador. Acredito sempre que são as melhores porque é o meu país. Depende da prespetiva do treinador, aquilo que é dinâmica e aquilo que é estratégico para os dois jogos. O Quenda percebe isso e tem de respeitar. Está no crescimento dele, tem 18 anos, não nos podemos esquecer disso. Às vezes é bom chamá-los à terra, não criar esse ego e essa expectativa demasiado alta porque não os vai ajudar de certeza absoluta. Claro que ficaria feliz quando o Quenda for chamado à seleção principal. Agora, feliz também por ele ser chamado aos sub-21. »