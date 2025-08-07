Geovany Quenda foi suplente utilizado no dérbi para a Supertaça e parece partir um pouco atrás dos restantes concorrentes nas posições que pode ocupar no terreno.

Rui Borges desvalorizou esse facto e disse até que o internacional jovem por Portugal está melhor neste início de temporada do que na reta final da anterior.

«O Quenda tem dado resposta fantástica e muito honestamente está muito bem neste início de época, ao contrário do que aconteceu no final da época passada. Penso que caiu um bocadinho de rendimento, também com tudo o que mexeu à volta dele», referiu, numa alusão à transferência para o Chelsea já selada por 52 milhões de euros, mas materializada em 2026 e após uma última época nos leões, esta por empréstimo dos Blues.

O treinador dos leões aconselhou o jovem futebolista a continuar a trabalhar como até agora e a ser paciente. «Este ano ele está muito bem e há que esperar por uma oportunidade, também dentro daquilo que é o Geny. (…) Mas tem dado uma resposta fantástica e acredito mesmo que fará uma grande época no Sporting», projetou.