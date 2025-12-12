Apesar de ter contrato até 2027, Rui Borges admite a possibilidade de prolongar o vínculo com o Sporting. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador dos leões assumiu que assinaria já a renovação, mas garantiu que o foco está nos títulos.

Folha da renovação em cima da mesa

«Se estivesse aqui [a folha em cima da mesa], assinava, sem problema. Não algo que me passe na cabeça, tenho contrato até 2027, sei a confiança que têm em toda a estrutura técnica. Estou apenas focado em fazer o melhor no nosso trabalho, que acho que tem sido bem feito. O resto é consequência do meu trabalho, estou aqui por isso. As coisas a seu tempo virão, pela nossa competência. O meu foco é ser cada vez melhor, tornar o Sporting mais forte e voltar a ganhar títulos.»

Notícias sobre renovação são demonstração pública de apoio

«Ligo à notícia como ligo às outras todas… nada. Foco-me no meu trabalho, é isso que me motiva. O meu pensamento do dia-a-dia é o trabalho, é isso que tem consequência no futuro. Sinto-me muito feliz aqui, independentemente de falarem da renovação. Tenho contrato até 2027 e não se trata de confiança, essa é demonstrada desde o primeiro dia em que entrei nesta casa. A equipa tem dado uma demonstração do que somos capazes e do que vamos ser no futuro.»