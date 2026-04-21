Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O técnico leonino abordou a eventual renovação de contrato.

Se teme que os resultados coloquem em risco a renovação

«Medo tenho da morte. Gosto muito de viver. É o único medo que tenho. Estou focado no jogo, já falei muitas vezes da minha renovação. Estou feliz, tenho contrato até 2027. A confiança é diária na Academia, desde o primeiro dia em que aqui chegámos. Super tranquilo em relação ao meu futuro.»

Jogo com o FC Porto é o mais decisivo da época?

«É um jogo decisivo porque nos pode meter numa final. Poderá até meter-nos em duas.»

«Um treinador tem de antever muitos cenários e por isso é que, muitas vezes, é difícil tomar decisões. É por isso que o treinador “chupa o gelado” - é o que digo às vezes aos adjuntos - porque temos de pensar em muitos cenários e vai sempre surgindo outro, e outro, e outro… Tenho de perceber, individualmente, como é que os jogadores se sentem, em termos físicos e mentais. Não pensamos no prolongamento, queremos muito passar à final da Taça de Portugal nos 90 minutos.»

Ganhar a Taça de Portugal salva a época?

«Não olho para as coisas dessa forma. O Sporting tem de disputar os troféus ao máximo e nós temo-lo feito. No fim, fazemos uma análise da época para percebermos se o caminho foi bem feito, no que falhámos e em que é que podemos melhorar. Mas não se trata de salvar nada, mas sim de podermos estar num afinal para disputar um troféu que, felizmente, ganhámos na época passada. Queremos ter a oportunidade de o defender.»