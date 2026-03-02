Rui Borges, treinador do Sporting, antevê o reencontro com o FC Porto, agora para a Taça de Portugal:

Liga virtual vs Liga real

«Foco-me no FC Porto e a classificação real é a que importa neste momento. Amanhã até é outra competição. Estamos focados no que podemos fazer perante o FC Porto para conseguirmos estar na final. Esse é o nosso grande objetivo, o de defender um título que é nosso.»

Árbitro do Sporting-FC Porto

«Saí do treino à pressa. É o Cláudio, não é? Não vou comentar isso. Alguém tem de apitar. Espero que esteja bem e que faça um bom jogo, para aquilo que é o crescimento dele. É uma estreia em Clássicos, que faça um bom jogo.»