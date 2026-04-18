Rui Borges em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Benfica, na 30.ª jornada da Liga. O treinador do Sporting atualizou o boletim clínico dos leões, recordou a estreia frente ao Benfica e destacou que a equipa de Alvalade é «bastante equilibrada».

Fresneda e João Simões em dúvida

«Estão esses dois em dúvida, o Nuno [Santos] ainda está de fora. Mas já está no campo, o Ioannidis e o Luis Guilherme também já fazem algum trabalho [no campo]. Ainda não estarão disponíveis, não sei dizer se estarão no próximo jogo, mas já trabalham no campo e ainda bem. Só o Ivan [Fresneda] e o [João] Simões é que estão em dúvida.»

Estreou-se no Sporting precisamente num dérbi com o Benfica

«Não faço comparações ao meu primeiro jogo no Sporting, são momentos e equipas diferentes. Tudo é diferente. É o mesmo adversário, mas não faço comparações. Acredito que seja um Benfica forte, que quer e precisa de ganhar, seja por qual objetivo for, para ser campeão ou segundo classificado. Acredito que seja um Benfica forte, à imagem do que tem sido. O Benfica tem feito um bom campeonato, tem boas dinâmicas, é uma equipa muito intensa, é a equipa que recupera mais bolas em zonas altas neste momento. Isso define bem a capacidade de pressão do Benfica, uma equipa que ganha muitos duelos e que é competitiva, tem muitas dinâmicas nos corredores, com muito um para um e cruzamentos. É a equipa com mais golos de cabeça no campeonato e não só de bola parada. Tudo isso define a qualidade do Benfica. Espera-nos um jogo difícil, num dérbi com duas grandes equipas. Que seja, acima de tudo, um bom jogo.»

Sporting tem o melhor ataque e vai jogar com uma equipa que ainda não perdeu na Liga

«Hoje lia no jornal Record que a equipa de Rui Borges era uma equipa dada atrás e é o melhor ataque – o que faria se não fosse. Li por curiosidade. Acredito que, quem joga contra o Sporting, tenha em conta que somos o melhor ataque. Temos sido fortes em termos ofensivos e espero que a equipa esteja a esse nível amanhã, porque é algo que nos define e dita bem a nossa qualidade. Mas não esquecer que vamos jogar contra uma boa equipa também, muito dinâmica nos corredores, intensa, competitiva e com muitos cruzamentos. Em termos defensivos, temos de ter a mesma vontade e intensidade para continuarmos a ser uma das melhores defesas. Somos uma equipa bastante equilibrada. Olho para todos os momentos do jogo e isso leva-me a perceber que temos feito um bom trabalho, mas podemos sempre ser melhores em todos os momentos. O Benfica é forte na bola parada e nós também temos sido fortes nesse momento do jogo, ofensiva e defensivamente. Somos uma equipa bastante equilibrada e isso é que é importante.»