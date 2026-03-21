Sporting
Há 21 min
Rui Borges revela regresso de Mangas e tempo de paragem de Luis Guilherme
Lateral está recuperado e disputa vaga na esquerda com Nuno Santos. Brasileiro de fora algum tempo
AC
Lateral está recuperado e disputa vaga na esquerda com Nuno Santos. Brasileiro de fora algum tempo
AC
Na antevisão ao jogo com o Alverca (domingo, 18h00), da 27.ª jornada da Liga, Rui Borges revelou que Ricardo Mangas já está recuperado de lesão. Além disso, o treinador do Sporting detalhou o tempo de paragem de Luis Guilherme.
Maxi Araújo castigado
«É possível que haja algumas mudanças. Vai passar muito por sentir a equipa até amanhã [domingo]. Em relação à esquerda, não temos o Maxi. Temos o Nuno [Santos] e o Mangas de volta. Temos duas soluções e qualquer uma delas dá garantias.»
Tempo de paragem de Luis Guilherme
«A paragem do Luis Guilherme será entre quatro e seis semanas, tem a ver com o tornozelo. Mais do que isso não posso falar, não sou médico.»
Ioannidis de fora
«O Ioannidis não acredito que esteja apto nas próximas semanas.»
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