Rui Borges, treinador do Sporting, em antevisão à visita ao Santa Clara deste sábado [20h30], a contar para a 11.ª jornada da Liga. O técnico dos leões deixou elogios ao trabalho de Vasco Matos mas garantiu que o Sporting tem de continuar a crescer.

Sporting teve dificuldades na época passada

«É uma equipa madura que se conhece muito bem, que a sua grande maioria de jogadores já vem das últimas duas épocas. O seu treinador também. É uma equipa muito bem organizada, muito bem orientada. O Vasco está a fazer um grande trabalho nestes anos. Por isso é uma equipa que já por si só em casa é uma equipa muito competitiva, que dificulta muito a vida a todos e a qualquer adversário. Em especial na época passada o Sporting teve bastantes dificuldades em todos os jogos que os defrontámos.»

É preciso continuar com o crescimento em todos os sentidos

«É um jogo que vamos ter muitas dificuldades. Para qualquer adversário jogar nos Açores é sempre muito difícil. Nós sabemos disso. Temos de estar preparados para essa exigência do jogo. Claro que depois, dentro dessa exigência, conseguirmos ser o Sporting que temos sido, continuar no crescimento que temos tido, em todos os momentos do jogo, não só no momento ofensivo, mas no momento defensivo também, nas bolas paradas também e nas transições.»

Santa Clara é uma equipa muito competitiva

«Em termos físicos a resposta da equipa tem sido muito boa. Acho que temos crescido nesse sentido também e agora temos que estar todos preparados. Todos têm a noção daquilo que é a exigência do jogo de amanhã. Não estão [Santa Clara] no seu melhor momento e estão à procura também de conseguir integrar da melhor forma alguns elementos com potencial que acabaram por contratar para esta época. É uma equipa muito competitiva e eu pessoalmente gosto porque gosto também de ser muito competitivo e gosto que as minhas equipas sejam competitivas e intensas.»