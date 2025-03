Declarações de Rui Borges em flash interview à Sport TV, após o triunfo do Sporting sobre o Casa Pia (3-1):

[Análise]

«Entrámos bem, controlámos o jogo, que estava repartido. O relvado dificultava o jogo. Acima de tudo, foi um duelo muito competitivo. Num lance aparentemente controlado, acabamos por sofrer o 2-1 e deixámos o Casa Pia acreditar. Tem sido um bocadinho assim nos nossos jogos. Depois do 2-1 não podemos passar desconfiança para nos próprios. Segunda parte muito competitiva, o Rui Silva faz uma grande defesa. Depois desse momento, com as mudanças, Morita e Geny passaram energia muito boa à equipa. Depois do 3-1, o Casa Pia já não teve mais nada perto da nossa baliza. Segunda parte concentrada, rigorosa, a equipa foi muito competente.

[Jogadores mais habituados aos três centrais?]

«Natural, fomos ao conforto daquilo que em que se sentem mais confortáveis. Fomos sempre um bocadinho ao conforto, não fugindo da nossa ideia de jogo. A equipa tem estado com uma energia diferente, com mais fôlego e energia. Foi bom voltar a ter o Morten [Hjulmand] apesar de não estar a 100 por cento. Mas achámos que era importante ele estar no jogo. Quando tivermos toda a gente seremos ainda mais competitivos e mais frescos. Vamos continuar a crescer.»

[Sofrer golos é preocupante?]

«Não é preocupação, ganhámos, não é preocupação. Faz parte expormo-nos mais vezes. Temos sofrido golos em jogadas controladas, por pequenos pormenores. Apelei a semana passada e jogámos hoje num estádio difícil. Os nossos adeptos fizeram-nos jogar em casa. Têm passado uma energia positiva desde que cá chegámos. Faltam nove jogos e precisamos deles para esta reta final do campeonato.»

[Ganhar até à pausa FIFA é importante?]

«É um bocado subjetivo, é importante porque podemos recuperar mais gente. Vamos perder muitos jogadores internacionais e acabamos por não poder treinar como queríamos. Mas a malta está a chegar. Na pausa FIFA é respirar e voltar com a mesma energia. Mesmo que as coisas não corram bem no relvado, jamais podemos deixar de acreditar.»