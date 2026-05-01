Rui Borges, treinador do Sporting, renovou contrato pelo Sporting até 2028 e respondeu a algumas questões dos jornalistas. Entre elas, sobre... o novo relógio.

«Sou um felizardo, chegamos aqui com muito trabalho e muito rápido. No primeiro dia, se calhar nem os meus adjuntos acreditavam que ao dia de hoje estariam aqui a renovar contrato.»

Objetivos

«O Sporting será sempre uma grande equipa, com profissionais muito bons para honrar a camisola que vestem. Hipotéticamente podemos ser segundos e é nisso que estamos focados.»

Novo relógio

«Mas é Casio [risos].»

Timing de renovação

«Não olho para o timing. Olho para tudo o que tem sido o nosso diálogo com a direção, com o presidente, estrutura que são tão ou mais importantes que eu.»

Próxima temporada

«Lutamos pelo segundo lugar e pela Taça de Portugal que é nossa e queremos continuar com esse troféu. Temos de lutar. A próxima época será preparada, nada é feito ao acaso e os últimos anos do Sporting assim o demonstram.»

Evolução tática

«Em termos táticos, neste início de época, o Sporting era claramente a melhor equipa a jogar futebol e continuaremos a melhorar. Vamos procurar melhorar e evoluir.»