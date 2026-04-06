O treinador do Sporting, Rui Borges, lança a partida com o Arsenal, que abre, na terça-feira (20h00) em Alvalade, os quartos de final da Liga dos Campeões:

Reação às palavras de José Mourinho

«Levei-as como um elogio de um grande treinador, apenas e só isso. Aprendi com os melhores, se calhar, e ele está inserido nos melhores porque sempre foi uma referência para todos os treinadores portugueses.»

Arsenal é favorito na eliminatória?

«Nesta fase da Champions não há favoritismo para ninguém, são duas grandes equipas, numa fase mais avançada da competição. Duas equipas que marcaram positivamente o seu trajeto, o Sporting só tem vitórias para a Champions e acho que vai haver respeito de parte a parte. Cada um com as suas armas, virtudes e defeitos. Não acredito que haja favoritismo de parte a parte, acredito que os adeptos possam ajudar a fazer a diferença. É injusto dizer que é a melhor equipa, as está nas melhores da Europa.»

Momento do Arsenal com duas eliminações consecutivas...

«Não acredito nisso, é uma grande equipa e as grandes equipas querem ganhar tudo onde estão inseridas. Vêm feridos da eliminação, com maior vontade de mostrar o que têm e acho que dificulta mais o nosso trabalho, da nossa parte vão encontrar uma equipa motivada e a acreditar que é capaz de fazer algo extraordinário e que nunca foi feito no Sporting.»

Goleada do Arsenal em Alvalade na época passada (5-1)

«O foco está no presente e não no passado, é no presente que está o foco. Conseguir um futuro melhor e marcante. São duas grandes equipas, em fases diferentes e o Arsenal tem mais jogadores, talvez ainda esteja mais forte do que na época passada. Amanhã não vamos fugir da nossa ideia, vamos encontrar algo diferente.»