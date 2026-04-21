Rui Borges, treinador do Sporting, aborda momento de forma de Luis Suárez e explica a forma como geriu fisicamente o plantel nos últimos meses, marcados por uma cadência enorme de jogos:

Suárez mantém a confiança nos penáltis? E o do jogo com o Benfica, devia ter sido repetido?

«Os marcadores dos penáltis estão bem definidos. Em relação ao jogo do Benfica, isso é passado. Estamos focados no jogo com o FC Porto.»

Momento atual de Luis Suárez

«Temos de fazer uma análise fria das coisas e perceber a exigência dos jogos que tivemos. Ele tem dado tudo pela equipa e é um dos que está em sobrecarga. Tem sido surreal tudo o que tem feito. Vai perdendo algumas coisas, sentimos isso, mas não deixa de ser um jogador importante. Tem de se focar em que, se calhar, vai ter menos oportunidades nos próximos jogos, mas tem de as aproveitar da melhor forma. Ele está tranquilo, sabe bem a confiança que tem de todos nós. Ganhou esse reconhecimento por mérito.»

Menor rotatividade na equipa nos últimos jogos

«Não vou comparar com os outros. É lógico que gostava de ter todo o plantel disponível, isso dar-nos-ia outras soluções. Permitia ter gerido algumas cargas nestes dois meses, que foram surreais em termos de jogos. Mas isso faz parte. Temos de nos agarrar ao facto de estarmos nas disputas que queremos. Com maior ou menor dificuldade, temos de dar o nosso melhor. É o que temos feito.»

Fresneda e João Simões

«O João Simões já partilhou que, infelizmente, está fora até ao final da época. O Iván (Fresneda) continua em dúvida, poderá estar fora do jogo. O Nuno (Santos) está fora também.»