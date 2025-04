Além do muito que ficou a propósito de Viktor Gyökeres na goleada por 5-0 no Bessa, o Sporting de 2024/25 tornou-se, na noite de domingo, a segunda equipa mais concretizadora dos leões na Liga este século: com a mão cheia de golos ante o Boavista, a equipa treinada por Rui Borges tem agora 83 golos marcados no campeonato, deixando para trás o Sporting de Jorge Jesus, que fez 79 golos na prova, em 2015/16.

É verdade que nem tudo neste registo goleador tem mão de Rui Borges, mas no domingo, passou a ter mais jogos ao leme dos leões na Liga do que Amorim e João Pereira juntos (16, para 11 de Amorim e quatro de João Pereira). E, exceção feita à vitória nos Açores (0-1) e do empate caseiro com o Sp. Braga (1-1), o Sporting marcou três ou mais golos nos seis dos últimos oito jogos na Liga. Registo goleador recente que permitiu ao coletivo acentuar os registos do clube neste século (além de a Gyökeres no plano individual).

Em 16 jornadas, com Rui Borges, o Sporting marcou 40 golos. Com Amorim, tinha feito quase tantos (39) em menos cinco jornadas, mas na verdade seria difícil manter a média demolidora do arranque de época, que pouco paralelismo tinha na Liga portuguesa no passado recente. Pelo meio, ficaram os quatro golos com João Pereira no mesmo número de jogos.

Sporting mais goleador na Liga neste século só mesmo… o de Ruben Amorim, pois claro. Na época passada, o atual campeão nacional fez 96 golos, registo que, no clube, já não era visto desde 1973/74, época em que o Sporting fez 96 golos em 30 jornadas, 46 deles por Yazalde.

De resto, a veia goleadora nestas últimas duas épocas vale outro dado positivo para os lados de Alvalade… e um regresso ao passado estatístico. Há 73 anos, desde 1951/52, que o Sporting não marcava 80 ou mais golos em duas épocas seguidas no campeonato português: nessa temporada fez 91, na anterior 91 também. Melhor do que estes registos só nas épocas anteriores, com os Cinco Violinos a marcarem a história do clube (Travassos, Albano, Peyroteo, Vasques e Jesus Correia), de 1946 a 1949. De 1946/47 data a época com mais golos do Sporting no campeonato (123), seguida dos 100 em 1948/49: foram as duas únicas épocas de sempre em que os verde e brancos passaram da centena de golos na principal divisão.

Ainda com três jornadas por disputar, o Sporting de 2024/25 pode aspirar a entrar para o top-10 de equipas com mais golos pelo clube num só campeonato. Está a quatro golos do 10.º melhor registo, o de 1939/40.

As épocas mais goleadoras do Sporting no campeonato:

123 golos: 1946/47 (26 jornadas)

100 golos: 1948/49 (26 jornadas)

96 golos: 1973/74 (30 jornadas) e 2023/24 (34 jornadas)

93 golos: 1941/42 (22 jornadas)

92 golos: 1947/48 (26 jornadas)

91 golos: 1951/52, 1950/51, 1949/50 (26 jornadas)

87 golos: 1939/40 (18 jornadas)