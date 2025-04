Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória sobre o Rio Ave (2-1), na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[Análise à partida e como se sente por se estrear no Jamor] Feliz pelo grupo, pela capacidade de os jogadores serem sérios logo numa fase inicial. Queríamos tentar fazer um golo na fase inicial para não deixar o adversário ganhar confiança. Chegamos ao golo, até aos 30 minutos fomos muito fortes, sem deixar o Rio Ave pensar muito. Depois, o jogo equilibrou na posse. Na segunda parte pedimos para entrar fortes novamente, conseguimos isso e, depois do 2-0, gerimos alguns jogadores e o grupo, mentalmente, entrou em modo gestão e o Rio Ave acreditou um bocadinho com o golo. O jogo foi equilibrado até ao final e poderíamos ter finalizado de melhor forma uma ou outra situação.

É um sonho. Quando começamos como jogador ou treinador, chegar à final no Jamor é um sonho. Feliz por consegui-la e agora é ter capacidade para ganhá-la. Este grupo merece muito este troféu.»

«[Sporting fica mais forte, tranquilo para a fase decisiva da temporada?] O Sporting queria dar uma resposta e ganhar. É um grupo incrível. Disse-lhes isso e não só por ser líder deles. Se não fosse um grupo incrível, não estávamos na disputa das decisões. Fomos à final da Taça da Liga, vamos à final da Taça e estamos na luta na Liga. Todos falam, mas não têm noção do que o grupo passou por conta das lesões e castigos. Só um grande grupo conseguiria estar nestas decisões finais.»