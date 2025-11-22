Trincão foi um dos poucos titulares habituais que se manteve no onze inicial do Sporting diante do Marinhense. Rui Borges justificou essa decisão com a falta de minutos do extremo pela Seleção Portuguesa, na análise à vitória por 3-0.

Condição física de Francisco Trincão

«O Trincão foi poupado na seleção, por isso não fazia sentido poupar o Trincão. Estava bem para o jogo, estava fresco, um jogador que estava dentro daquilo que nós queríamos. Esteve ligado, esteve sério, porque às vezes esses jogadores mais virtuosos podem às vezes entrar em excesso naquilo que são as fintas. Até porque é sobredotado nesse sentido, mas foi muito sério, estava fresco para jogar, e foi uma solução que ainda bem que a tivemos. Fez dois golos e mereceu-os porque tem feito grandes jogos. Tem-lhe faltado se calhar os golos e teve hoje, deu-lhe essa confiança. Não estamos preocupados com o Trincão.»

Critica Roberto Martínez por não utilizar Trincão?

«Não vou dizer se ele mereceu ou não, não me meto nas decisões dos outros porque não gosto que se metam nas minhas. Cada um tem a sua maneira de pensar, a sua ideia, o selecionador optou pelas decisões dele e eu respeito sempre, porque é o meu selecionador. Vou apoiá-lo sempre porque sou português, será sempre o meu selecionador. A justiça é muito relativa.»