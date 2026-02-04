Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS, para a Taça de Portugal, Rui Borges comentou a iminente renovação de Francisco Trincão e acredita que o atual plantel vai continuar a dar resposta em todas as competições:

Renovação de Trincão

«Na época passada disse que o Trincão tinha sido um dos jogadores que mais me tinham surpreendido. É um jogador extraordinário porque dá resposta seja onde for. Ficarei muito feliz se acontecer a renovação dele, por ele, pelo Sporting e por poder continuar a contar com ele. No que é a liderança, ele não precisa de usar a braçadeira, pelo que tem feito desde que cheguei ao Sporting. É dos poucos jogadores que não tem tido paragens longas e tem dado sempre a cara pela equipa, mesmo nas dificuldades. Não se esconde e isso dita o que é ser um líder.»

Profundidade do plantel

«O que fizemos até agora responde ao que é a profundidade do plantel. Basta olhar para as nossas performances seja em que competição for. A equipa deu resposta e continuará a dar. E quando não der é porque o adversário foi melhor do que nós, faz parte. Não somos máquinas, mas a entrega e a resposta vai estar lá sempre. A equipa responde por mim pela capacidade de passar diretamente aos oitavos de final (da Liga dos Campeões) e de estar na luta pela meia-final da Taça de Portugal e no campeonato. Estamos a fazer uma grande época, mas quem vai em primeiro está a fazer uma época extraordinária.»