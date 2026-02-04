Rui Borges: «Trincão? Não se esconde e isso dita o que é ser um líder»
Treinador do Sporting aborda eventual renovação do contrato do internacional português
01:12
Rui Borges: «Ficarei muito feliz se acontecer a renovação de Trincão»
01:06
«Derrota do FC Porto? Vi a espaços porque é o próximo adversário no campeonato»
00:39
Rui Borges admite gestão frente ao AVS: «Poderão acontecer algumas mudanças»
00:04
Rui Borges: «Nuno Santos pode entrar na convocatória para o AVS»
00:34
«O Rui Borges têm a confiança da estrutura do Sporting desde o primeiro dia»
00:27
«Hjulmand? Não há situação nenhuma, é um grande capitão e exemplo»
01:42
«Temos de dar o nosso melhor para ultrapassar o AVS, não há outra hipótese»