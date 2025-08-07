Rui Borges não tem dúvidas de que, apesar da conquista do bicampeonato e da dobradinha na época passada, o Sporting terá de ser mais forte nesta temporada para manter a onda de vitórias.

«Estamos bem cientes de que cada vez vai ser mais difícil ganharmos. Temos de arranjar forma e motivação de fazer com que essa fome exista a toda a hora e para que não nos cansemos de ganhar. Não podemos estar contentes com o que ganhámos. É passado e vai estar lá no museu para um dia passarmos lá quando formos mais velhos, mas o que importa é o presente. Estamos em igualdade com todos os outros e vamos ter de fazer muito para ganhar. Vamos ter de fazer o dobro do que fizemos na época passada, com toda a certeza, porque cada vez vai ser mais difícil ganhar», projetou o treinador do Sporting na conferência de antevisão ao jogo inaugural da Liga, diante do Casa Pia nesta sexta-feira em Rio Maior.

Rui Borges mostrou-se tranquilo relativamente à ambição renovada dos jogadores para 2025/26. Até porque, vincou, tem visto a prova de que não há qualquer relaxamento. «Apesar da Supertaça, eles deram uma demonstração clara do que querem para esta época. Foram capazes, demonstraram que estão capazes de vencer, que não se cansam de vencer, que estão com ambição enorme e capacidade de correr atrás de vitórias. Não ganhámos, mas isso foi claro no jogo», considerou.

O técnico dos leões deixou ainda elogios ao Casa Pia e esperou um jogo inaugural de elevado grau de dificuldade. «O Casa Pia manteve uma base muito grande da equipa da época passada. Tem os princípios bem definidos, apenas perdeu cinco vezes em casa na época passada e tirou pontos a Benfica e Sp. Braga, por exemplo. Fez a melhor época de sempre e é uma equipa super motivada e bastante equilibrada em todos os momentos. Não faz muitos golos, mas também não sofre muitos. (…) Acredito que eles estejam super-motivados contra os campeões nacionais e vai ser um jogo muito difícil. Não podemos entrar a pensar que, por sermos campeões nacionais, vai ser um jogo em que mais cedo ou mais tarde faremos golo e que sairemos de lá com os três pontos. (...) É importantíssimo (começar bem o campeonato), até para passar essa confiança ao grupo. (…) É muito importante começamos bem e todos temos noção disso», rematou.