Analisando a partida da terceira jornada da Liga, uma visita à Choupana, Rui Borges, treinador do Sporting, falou sobre os aspectos climatéricos que tanto caracterizam aquele estádio, as lesões de dois titulares (e respectiva recuperação) e ausência de St. Juste na convocatória.

Antevisão ao jogo com o Nacional

«Foi como aconteceu o ano passado com o Nacional, estão a tentar perceber o que é a ideia do treinador e consistência na ideia de jogo. No onze de base saíram cinco ou seis jogadores e ainda estão à procura da melhor dinâmica. É uma equipa que é muito difícil em casa. Já lá estive e sei de antemão o que é jogar na Choupana. Será sempre um jogo difícil por tudo. Seja pelo aspecto climatérico, humidade ou calor. O que controlamos temos de estar preparados. São uma equipa que está à procura do melhor momento e que está super motivada para defrontar o Sporting, que é campeão. Só por isso, qualquer equipa já vai estar motivada para nos enfrentar. Mas naquilo que controlamos, estaremos preparados para o jogo.»

St. Juste não viaja para a Madeira

«Não está convocado.»

O contra-relógio que é a recuperação de Maxi e Diomande

«É um contra-relógio. Estamos atentos ao máximo para aquilo que serão as próximas jornadas. Não posso dizer com exatidão aquilo que será o próximo jogo. Mas é um contra-relógio.»