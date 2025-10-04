O treinador do Sporting, Rui Borges, lançou o jogo com o Sp. Braga, da oitava jornada da Liga (domingo, 19h15), em conferência de imprensa, admitindo que espera um adversário «forte» em Alvalade, após o triunfo por 2-0 ante o Celtic, na Escócia, para a Liga Europa. Borges abordou ainda o facto de ter perdido os jogos com Benfica, FC Porto e Nápoles esta época, os ensinamentos do empate ante os bracarenses em Alvalade na época passada (1-1, sofrido com um golo de Afonso Patrão aos 87 minutos e que ditou a perda da liderança) e ainda o calendário do final do mês, com dois dias de intervalo entre a visita a Tondela para a Liga (dia 26) e a receção ao Alverca para a Taça da Liga (dia 28):

Se espera o Sp. Braga da Liga ou o Sp. Braga europeu:

«Espero um Sp. Braga forte, como é a imagem do clube, da equipa, do treinador. Independentemente dos resultados menos positivos no campeonato, é sempre uma grande equipa. Fora de portas ainda não perdeu, marca mais golos fora de casa e sofre menos. É uma equipa que quer ser dominante, penso que é a equipa com mais posse de bola no campeonato, tem muitos cruzamentos, vive muito dos homens na largura. É uma equipa forte, diferente da época passada e independentemente dos últimos resultados no campeonato, é uma equipa que vem moralizada pelo resultado fora de portas nas competições europeias [ndr: vitória por 2-0 ante o Celtic]. Mas também têm de perceber que deste lado vai estar uma equipa motivada, casa cheia, os adeptos têm sido importantes e vão continuar a ser. Fazer tudo para vencer o jogo.»

Ensinamentos do empate com o Sp. Braga na época passada (1-1), que ditou a perda da liderança nas últimas jornadas:

«Retirámos que foi um jogo em que fomos superiores e, numa fase em que o jogo estava controlado, caiu tudo por água abaixo num lance. O Sp. Braga não foi capaz de criar-nos grande perigo e, num lance específico, acaba por [marcar] num cruzamento. E já disse isso, esta época é a equipa que mais cruza, penso até que o [Leonardo] Lelo é o jogador com mais ocasiões criadas no campeonato, também pela capacidade de cruzamento e decisão no corredor. Temos de estar ligados e o exemplo é o jogo do Estoril. A ganhar 1-0, um jogo controlado e de repente um lance deita tudo por água abaixo e não podemos pôr-nos a jeito nesse sentido. É estar preparado para as dinâmicas do Sp. Braga atual, diferente da época passada. Estarmos preparados para o que eles são bons.»

Sporting perdeu os três jogos com equipas «grandes» esta época (Benfica, FC Porto, Nápoles):

«Se perder os jogos com os chamados grandes, FC Porto e Benfica, para o campeonato, e ganhar todos os outros, sou campeão nacional. Isso a mim diz-me pouco ou nada. Foram jogos bastante equilibrados, deu para o adversário. Às vezes olham tanto para o passado em algumas coisas e noutras não olham. Vão ver o passado e também podem comparar. Agora, isso não me diz nada. São jogos que não queríamos ter perdido, independentemente de ser uma equipa mais ou menos forte. Fortes são todos e os campeonatos às vezes não é com esses jogos que se perdem, digamos. Por isso, focado no jogo a jogo, cada jogo tem a sua história. Nesses três jogos fomos competentes, competitivos e foram jogos equilibrados. Não penso muito dessa forma específica.»

Jogo da Taça da Liga com o Alverca, a 28 de outubro, é dois dias depois da visita ao Tondela, para a Liga. Se pondera adiamento:

«Os treinadores estão fartos de se queixar, não há outra forma de falar sobre isso. Tem sido cada vez mais forte no que são os jogos, sobrecarga sobre os jogadores. É importante termos algum cuidado, gerir e precaver lesões. Em relação ao jogo em si, para ser o mais honesto possível, é o que é. Se olhar para o calendário, se calhar não dá para encaixar em mais lado nenhum. É esperar que o plantel esteja todo disponível nessa fase e dará resposta, com toda a certeza, mesmo não tendo todo esse tempo de descanso.»

