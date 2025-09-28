Depois da vitória por 1-0 na visita ao Estoril, o Sporting regressou ao trabalho na manhã deste domingo.

Os titulares no encontro na Amoreira fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram no relvado às ordens de Rui Borges, para preparar o jogo com o Nápoles.

De resto, os leões nem sequer vão gozar folga e voltam a treinar esta segunda-feira, em Alcochete. Na quarta-feira, o Sporting defronta o Nápoles (20h00), no Diego Armando Maradona, em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.